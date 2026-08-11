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Toyota ABD'de 508 bin aracı geri çağırıyor

Toyota ABD'de 508 bin aracı geri çağırıyor
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Toyota, ABD'de gösterge paneli arızası nedeniyle 508.354 aracı geri çağırıyor. Sorun, kritik güvenlik bilgilerinin görüntülenememesine ve kaza riskini artırmasına yol açıyor. Bayiler yazılımı ücretsiz güncelleyecek.

Toyota, ABD'de 508.354 aracı geri çağırıyor. Geri çağırmanın nedeni, gösterge panelinin kritik güvenlik bilgilerini görüntüleyememesi ve bunun kaza veya yaralanma riskini artırması.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne göre geri çağırma, bazı 2025-2026 Camry Hybrid araçlarını kapsıyor. Araç başlatma sırasında gösterge panelindeki arıza, tehlike lambaları, sinyal lambaları, emniyet kemeri uyarı sistemi ve akıllı anahtar hatırlatıcısını devre dışı bırakabiliyor.

Bayiler, görüntü yazılımını ücretsiz olarak güncelleyecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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