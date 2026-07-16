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Kuzey Yorkshire'da A1(M) üzerindeki tartışmalı hizmet alanı planı onaylanma aşamasında

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North Yorkshire'daki A1(M) üzerinde planlanan Vale of York hizmet alanı, 20 yılı aşkın hukuki mücadelelerin ardından önümüzdeki hafta onaylanması bekleniyor. Kilise konseyleri itiraz etse de planlama memurları onay verilmesi gerektiğini belirtti.

North Yorkshire'daki A1(M) üzerinde planlanan tartışmalı bir otoyol hizmet alanının önümüzdeki hafta onaylanması bekleniyor. North Yorkshire Konseyi planlama memurları, Boroughbridge yakınlarındaki Vale of York hizmet alanının 20 yılı aşkın süredir devam eden hukuki mücadelelerin ardından onaylanması gerektiğini belirtti.

Bölgedeki birçok kilise konseyi, Welcome Break sahasına yönelik teklife itiraz ederek planların başlangıçta onaylananın çok ötesine geçtiğini söyledi. Ancak planlamacılar bu iddiaları reddetti ve yeni bir çevresel etki değerlendirmesinin gerekli olmadığını ve geliştirmenin mevcut izinlerle genel olarak uyumlu olduğunu belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi
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