Subaru, Manuel Şanzımanı Geri Getiriyor

Subaru, Haziran ayında Super Taikyu Serisi dayanıklılık şampiyonasında TY85 manuel şanzımanının seri üretimine başlayacağını duyurdu. Şirket, 2027 yılına kadar Japonya'da manuel şanzımanlı üç model sunmayı hedefliyor.

TY85, yüksek performanslı ve yüksek torklu motorlar için tasarlanmış olup ilk olarak 2000 yılında Impreza WRX STI'da kullanıldı. Subaru, yakıt verimliliği düzenlemeleri nedeniyle manuel şanzımanlı araç geliştirmeye ara vermişti ancak şimdi bu teknolojiyi geri getiriyor. Aynı zamanda şirket, elektrifikasyonu hızlandırarak 2030'da satışlarının yarısını elektrikli araçlardan oluşturmayı planlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi