Stellantis, Brampton Fabrikasını Kapatmayı Değerlendiriyor

Stellantis, Brampton'daki montaj fabrikasının kapatılması ve satılması ihtimalini değerlendiriyor. Unifor sendikası, otomobil üreticisinden Çarşamba günü bu yönde bir bildirim aldığını duyurdu. Fabrika 2023'ten beri atıl durumda.

Brampton fabrikasının Jeep üretimi için yenilenmesi planlanmıştı. Ancak şirket 2024'te başlayan süreci 2025'in başlarında duraklattı. Ekim 2025'te Stellantis, Jeep Compass üretimini ABD'ye taşıyacağını açıkladı ve fabrika belirsiz süreyle devre dışı kaldı.

Unifor, kapatma ve satış için sözleşmede en az bir yıl önceden yazılı bildirim gerektiğini belirtiyor. Stellantis ise toplu iş sözleşmesi sürecine hazırlandığını ve şu anda açıklayacak bir şey olmadığını, ancak fabrika için çözüm bulmaya odaklandığını ifade etti. Görüşmeler Detroit Three ile devam ederken sendika sıradaki hedefin Stellantis olduğunu açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi