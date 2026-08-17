Stellantis'ten 955 bin araçlık geri çağırma

Chrysler'ın sahibi Stellantis, dünya genelinde 955.000 aracı geri çağırdığını açıkladı. Geri çağırmanın nedeni, radyo yazılımının arka görüş kameralarının düzgün çalışmasını engelleyebilmesi.

Geri çağırma kapsamında ABD'de 848.000 araç bulunuyor. Bu araçlar arasında 2026 ve 2027 model Chrysler Pacifica, Dodge Charger, Jeep ve Ram modelleri yer alıyor. Yaklaşık 107.000 araç ise Kanada, Meksika ve diğer pazarlarda geri çağrılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi