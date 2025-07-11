Şile Otoyolu'nda Otomobil Yangını Kontrollü Şekilde Söndürüldü

Şile Otoyolu'nda Otomobil Yangını Kontrollü Şekilde Söndürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şile Otoyolu'nda bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, sürücünün müdahaleleri ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Olayda yaralanan olmadı, ancak araç kullanılamaz hale geldi.

ŞİLE Otoyolu'nda seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Şile Otoyolu Avcıkoru mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 N 2222 plakalı otomobilin motor kısmı henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Alevleri fark eden sürücü, aracını durdurarak yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Ancak kısa sürede büyüyen yangın tüm aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayda yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil
Silahlarını yakan 30 teröristin mağaradan çıktığı anlar böyle görüntülendi

41 yıldır beklenen görüntü! Mağaradan çıktıkları anlar kamerada
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ve mutlu son! Beşiktaş Orkun Kökçü için uçağı kaldırıyor

Ve mutlu son! Beşiktaş 30 milyon euroluk yıldızı için uçağı kaldırıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.