Şile Otoyolu'nda Otomobil Yangını Kontrollü Şekilde Söndürüldü

ŞİLE Otoyolu'nda seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Şile Otoyolu Avcıkoru mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 N 2222 plakalı otomobilin motor kısmı henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Alevleri fark eden sürücü, aracını durdurarak yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Ancak kısa sürede büyüyen yangın tüm aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayda yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.