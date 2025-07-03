Siirt-Kurtalan Yolu'nda Otomobil Yangını

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Siirt-Kurtalan kara yolunda seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

SİİRT- Kurtalan kara yolunda seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Araç, kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Siirt-Kurtalan kara yolunda meydana geldi. Motor kısmından duman yükseldiğini fark eden sürücü, otomobili emniyet şeridine çekip durdurdu. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Haber ve Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil
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