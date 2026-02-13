Arifiye'de Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde park halinde alev alan otomobildeki yangın, çevredekiler tarafından söndürüldü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Açmalar Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta park halindeki otomobil, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Alevleri fark eden mahalleli, yangına ilk müdahaleyi yaparak söndürdü. Araçta hasar oluşurken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekibi soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.