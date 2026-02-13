Haberler

Arifiye'de Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde park halinde bulunan bir otomobil bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Mahalleli, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde park halinde alev alan otomobildeki yangın, çevredekiler tarafından söndürüldü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Açmalar Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta park halindeki otomobil, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Alevleri fark eden mahalleli, yangına ilk müdahaleyi yaparak söndürdü. Araçta hasar oluşurken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekibi soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil
Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi

Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2 öğrencisini istismar edip hamile kalan öğretmene 10 yıl hapis

2 öğrencisiyle birlikte olup hamile kalan öğretmen için karar verildi
Trump'tan Netanyahu fırçası! Herzog'dan tek cümlelik yanıt geldi

Trump fırça atmaya kalktı, tek cümlelik yanıt tokat gibi indi
Fransa Futbol Federasyonu Başkanı'nın Türkiye korkusu

Kurada Türkiye'nin çıktığını görünce suratı bu hale geldi
Fahriye Evcen'in Burak Özçivit'e takındığı tavır tanıtıma damga vurdu

Fahriye'nin Burak'a takındığı tavır tanıtıma damga vurdu
2 öğrencisini istismar edip hamile kalan öğretmene 10 yıl hapis

2 öğrencisiyle birlikte olup hamile kalan öğretmen için karar verildi
Yaylım ateşinde kalan genç hayatını kaybetti

Yaylım ateşinde kalan genç hayatını kaybetti
Adı OnlyFans operasyonunda geçiyor! Burçin Erol bakın neredeymiş

Adı OnlyFans operasyonunda geçiyor! Bakın hangi ülkedeymiş