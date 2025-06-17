Rize'de Yamaçtan Düşen Kaya Parçası Otomobili Teğet Geçti

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçası seyir halindeki otomobilin önüne düştü. Yaralananın olmadığı olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay öğleden sonra Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yolu'nda meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçası yola düştü. O esnada yoldan geçen bir otomobil, kayaya çarpmaktan son anda kurtuldu. Kısa süreli panik yaşayan sürücü yoluna devam ederken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde yamaçtan kopan kaya parçasının hızla yola düştüğü, o esnada yoldan bir otomobilin geçtiği görüldü.