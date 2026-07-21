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Otomobil Antenlerinin Mühendislik Sırrı

Otomobil Antenlerinin Mühendislik Sırrı
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1930'larda 80 cm'yi aşan otomobil antenleri, günümüzde aerodinamik ve çok işlevli 'köpekbalığı yüzgeci' tasarımlarına dönüştü. Modern antenler GPS, Wi-Fi ve 5G sinyallerini tek merkezden yönetirken, sarmal yapılar rüzgar titreşimlerini engelleyerek sinyal kalitesini artırıyor ve yakıt verimliliğine katkı sağlıyor.

Antenler, otomobillerin dış dünyaya açılan teknolojik kapısıdır. 1930'larda 80 cm'yi aşan dev antenler, günümüzde 'köpekbalığı yüzgeci' gibi kompakt tasarımlara dönüştü. Modern antenler GPS, Wi-Fi ve 5G sinyallerini tek bir merkezden yönetirken, aerodinamik yapılarıyla yakıt verimliliğine de katkı sağlar.

Standart antenlerdeki sarmal yapılar (Scruton şeritleri) rüzgar titreşimlerini engelleyerek sinyal kalitesini korur. Bu spiral tasarım sayesinde anten boyu kısalırken dalga yakalama alanı genişler. Ayrıca her yönden sinyal alabilme özelliği sunar. Eski uzun antenlerin kırılma riski ortadan kalkmıştır.

Kaynak: Haber Merkezi
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