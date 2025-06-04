Osmaniye'de Yangın: İki Otomobil Kül Oldu

Osmaniye'de Yangın: İki Otomobil Kül Oldu
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen yangında park halindeki iki otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde yanan iki otomobil kullanılamaz hale geldi.

Düziçi Sanayi Sitesi'nde tamir atölyesinde park halindeki bir otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, aracın yanındaki başka bir otomobile daha sıçradı. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler araçlardaki yangını söndürdü. Araçlar kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Kamil ŞEKER – Kamera: OSMANİYE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil
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