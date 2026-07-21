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Nissan ABD'de 168 Bin Aracı Etiket Hatası Nedeniyle Geri Çağırıyor

Nissan ABD'de 168 Bin Aracı Etiket Hatası Nedeniyle Geri Çağırıyor
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Nissan, ABD'de 168.149 aracı, brüt aks ağırlık değerlendirmesi etiketinin yanlış olması sebebiyle geri çağırıyor. Geri çağırma Armada, Infiniti QX56 ve QX80 modellerini kapsıyor; bayiler ücretsiz etiket takacak.

Reuters'in haberine göre Nissan, ABD'de 168.149 aracı geri çağırıyor. Bunun nedeni, sertifikasyon etiketinde Brüt Aks Ağırlık Değerlendirmesi'nin (GAWR) yanlış olması ve aracın aşırı yüklenmesine yol açabilmesi.

Geri çağırma, belirli Nissan Armada, Infiniti QX56 ve QX80 araçlarını kapsıyor. NHTSA, bayilerin ücretsiz olarak yeni etiketler takacağını ve Nissan'ın sahiplerine postayla yedek etiket göndereceğini bildirdi.

Kaynak: Haber Merkezi
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