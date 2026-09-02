Mitsubishi Yeni Pajero'yu Tanıttı: Amiral Gemisi SUV 7 Yıl Sonra Yeniden Sahnelerde
Mitsubishi Motors, yeni nesil Pajero'yu görücüye çıkardı. 1982'den beri üretilen ve ralli zaferleriyle ünlenen model, amiral gemisi SUV olarak konumlandırıldı. Dizel motor, sağlam şasi ve 7 sürüş moduyla donatılan araç, Tayland'da üretilecek ve yaklaşık 100 ülkede satışa sunulacak. Şirket, 2030 hedefleri doğrultusunda bu modeli büyüme motoru olarak görüyor; Japonya'da satışların yıl sonunda başlaması bekleniyor.
Mitsubishi Motors Corp., Çarşamba günü yeni Pajero'yu tanıttı. Yedi yıl aradan sonra canlanan model, şirketin amiral gemisi SUV'u olarak konumlandırıldı. Araç yaklaşık 100 ülkede satışa sunulacak, yurt içi satışların ise yıl sonunda başlaması bekleniyor. Üretim Tayland'da yapılacak.
İlk nesli 1982'de çıkan Pajero, ertesi yıl kazandığı ralli zaferiyle güvenilir bir arazi aracı olarak ün yapmıştı. Yeni modelde dizel motor, sağlam merdiven şasi, yedi sürüş modu ve klasik üçlü göstergeler bulunuyor. Seri durdurulmadan önce toplam 3,29 milyon adetten fazla üretilmişti.
Mitsubishi, bu modeli 2029 mali yılına kadar olan planının büyüme motoru olarak görüyor. Şirket, yurt içi satışlarını 2030'a kadar yüzde 50 artırıp 180 bin araca çıkarmayı hedefliyor. Ayrıca Pajero'nun daha küçük iki versiyonu planlanıyor. Japonya'da büyük SUV pazarı 2025'te yaklaşık 100 bin adetken, lider Toyota Land Cruiser yüzde 40 paya sahip.