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Lewis Hamilton'ın Rüyası Gerçek Oldu: Yıllarca Garajda Bekleyen Ferrari F40 Yeniden Hayat Buldu

Lewis Hamilton'ın Rüyası Gerçek Oldu: Yıllarca Garajda Bekleyen Ferrari F40 Yeniden Hayat Buldu
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Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, 2025'te Ferrari'ye katılmasının ardından hayranı olduğu F40'ı satın aldı. 30 yılı aşkın süredir kapalı garajda tozlanan araç, uzman restorasyonuyla yeniden hayat buldu.

Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, 2025 sezonunda Ferrari'ye katılmasının ardından koleksiyonuna özel bir araç ekledi. Uzun süredir hayranlık duyduğu Ferrari F40 modellerinden birini satın alan Hamilton'ın bu aracı, 30 yıldan uzun süre kapalı bir garajda beklemesiyle dikkat çekiyor. Düşük kilometreli otomobil, yıllarca kullanılmadan kaldığı için tozla kaplanmıştı ve yeniden yola çıkabilmesi için kapsamlı bir çalışma gerekiyordu.

Hamilton, Instagram'da aracı 'eve getirmek zorunda kaldığını' belirtti. Restorasyonu Ferrari bağlantıları sayesinde Maranello'daki uzmanlara emanet etti ve otomobil orijinal durumuna döndürüldü. Ferrari'nin Maranello fabrikasındaki uzmanlar, uzun süre hareketsiz kalan F40'ı yeniden çalışır hale getirdi. Hamilton, sürecin kendisi için 'gerçekten bir rüyanın gerçekleşmesi' olduğunu söyledi.

F40, 1987-1992 arasında üretilen ve yaklaşık 1.315 adet üretilen bir model. Boylamasına yerleştirilen çift turbo beslemeli V8 motor, 478 beygir güç ve 424 lb-ft tork üretiyor. Araç, 0'dan 62 mil/saat hıza 4,1 saniyede çıkabiliyor ve yaklaşık 324 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor. Ferrari'nin gövde panellerinin çoğunda daha hafif kompozit malzemeler kullandığı ilk otomobil olan F40, alçak-geniş gövdesi, hava girişleri ve büyük arka kanadıyla bugün bile tanınır durumda.

Hamilton'ın otomobillere ilgisi sanata kıyasla daha sınırlı bilinse de F40 için yaklaşımı farklı. F1 pilotu bu otomobili daha önce sanata benzetmişti. Şimdi ise yıllarca garajda bekleyen F40, yeniden hayat bulmuş şekilde Hamilton'ın koleksiyonunda.

Kaynak: Haber Merkezi
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