Kütahya'da Ters Dönen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Kütahya-Afyonkarahisar karayolu üzerinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Baran Barış Y. yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaza, gaç saatlerde Kütahya-Afyonkarahisar karayolu Sporkent kavşağında meydana geldi. Baran Barış Y. yönetimindeki 42 AAV 449 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktıktan sonra 43 ADR 186 plakalı araca çarptı. Refüje çıkan otomobil takla atıp ters döndü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri geldi. Yaralanan sürücü Baran Barış Y., ilk müdahalenin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.