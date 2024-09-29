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Konya'da Kalp Krizi Geçiren Sürücü Ağaca Çarptı

Konya'da Kalp Krizi Geçiren Sürücü Ağaca Çarptı
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Konya'da direksiyon başında kalp krizi geçiren Ufuk Bayram, otomobiliyle kaldırımdaki bir ağaca çarptı. Yaralanmayan Bayram hastaneye kaldırıldı.

KONYA'da direksiyon başında kalp krizi geçiren Ufuk Bayram (56), otomobiliyle kaldırımdaki ağaca çarptı. Kazada yara almayan Bayram, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Yaldız Sokak'ta meydana geldi. Ufuk Bayram'ın kontrolünü yitirdiği 42 BSC 94 plakalı otomobil, kaldırımdaki ağaca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yara almayan Ufuk Bayram'ın kalp krizi nedeniyle kaza yaptığı belirlendi. Bayram, ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

Haber-Kamera: Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, DHA

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil
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