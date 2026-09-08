Haberler

Kalanick'in robotaksi şirketi Atoms, otonom araç pazarı için büyüme hamlelerini hızlandırdı

Kalanick'in robotaksi şirketi Atoms, otonom araç pazarı için büyüme hamlelerini hızlandırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uber'ın kurucusu Travis Kalanick'in girişimi Atoms, 1,7 milyar dolar topladıktan sonra işe alım ve satın alma planları yapıyor. Şirketin robotaksi teknolojisi için Uber ile görüştüğü öne sürülüyor.

Uber'ın kurucusu Travis Kalanick'in robotik girişimi Atoms, otonom araç pazarındaki konumunu güçlendirmek için harekete geçti. Financial Times'ın haberine göre şirket, Andreessen Horowitz öncülüğündeki turda 1,7 milyar dolar topladıktan sonra hem işe alım hem de satın alma planları yapıyor.

Haberde dikkat çeken bir diğer gelişme, Atoms ile Uber arasındaki görüşmeler. İki şirketin, Atoms'un robotaksi teknolojisini Uber platformunda kullanmayı değerlendirdiği öne sürülüyor. Uber'in Atoms'a 100 milyon dolar yatırım yaptığı da iddialar arasında. Ancak taraflar henüz kesinleşmiş bir anlaşmayı doğrulamadı.

Atoms'un robotaksi dışında daha geniş bir robotik stratejisi olduğu ifade ediliyor. Kalanick'in Uber döneminde otonom sürüş birimini elden çıkardığı hatırlanınca, bu yeni adımlar "yarım kalan iş" ifadesine farklı bir anlam katıyor. Yeni gelişmeler, Kalanick'in yıllar sonra otonom araç alanına farklı bir şirketle döndüğünü gösteriyor.

Kaynak: Haber Merkezi
Antalya'da yangın devam ediyor! Alevler ilçe sınırını aştı

Alevler dört bir yandan ilerliyor, tahliyeler başladı
Bosna Hersek, Sırbistan ile ilişkileri en alt seviyeye indirme kararı aldı

Skandal cenaze, Balkanları karıştırdı! Anında kararı aldılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elif Karaarslan'a bir darbe daha! Aylık 2 milyon TL'lik gelir kapısı kapandı

Milyonluk gelir kapısı kapandı!

Dağdan sarımsak söktüler, 2 milyon 97 bin TL ceza yediler!

Yabani sarımsağı söktüler: Kesilen ceza dudak uçuklattı
Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi! İtiraf etti

Serhat Kılıç'ın sevgilisi savcılıkta ifade değiştirdi! Bomba itiraf
Sayıştay'a yeni isim atandı

Gece yarısı dikkat çeken atama
Eski Diyarbakır Eş Başkanı Selçuk Mızraklı, Edirne Cezaevi'nden sabah tahliye edilecek

Yıllardır tutukluydu! Tahliye tarihi belli oldu
TIR kabininde yıllarca süren çocuk istismarı deşifre edildi: Savcılık idam istedi

En büyüğü 9 yaşındaki 4 çocuğa yıllarca kabusu yaşattılar

Aralarında tanınmış isimler de var! 184 hesaba erişim engeli getirildi

Ve nihayet gereken yapıldı