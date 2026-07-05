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İskenderun'da Otomobil Devrildi: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

İskenderun'da Otomobil Devrildi: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bariyerlere çarpıp devrilen otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, ilçedeki Dumlupınar Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. M.E.C. yönetimindeki 31 BAR 719 plakalı otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü M.E.C. ile Bestami Keleş, Sudenaz Menekşe, M.Ç. ve S.Y., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bestami Keleş ile Sudenaz Menekşe hayatını kaybetti, diğer 3 kişinin tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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