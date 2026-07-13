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İkinci El Elektrikli Otomobillerde En Büyük Masraf Batarya Değilmiş

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Yeni bir araştırma, ikinci el elektrikli otomobillerde en sık ve maliyetli arızalar arasında bataryanın yer almadığını ortaya koydu. Bu durum, alıcıların diğer bileşenlere de dikkat etmesi gerektiğini gösteriyor.

İkinci el elektrikli otomobillerde en büyük masrafın batarya olduğu düşünülse de yapılan yeni bir araştırma, en sık ve maliyetli ilk beş arıza arasında bataryanın yer almadığını ortaya koydu.

Bu sonuç, ikinci el elektrikli araç alıcıları için yanıltıcı bir algıyı düzelterek, diğer bileşenlerin de dikkate alınması gerektiğini göstermektedir.

Kaynak: Haber Merkezi
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