İkinci El Araçlarda Kilometre ve Hasar Bilgisi Hizmeti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ikinci el araç satışlarında kilometre düşürülmesi ve hasar kaydı mağduriyetlerini önlemek için sunduğu hizmetten bugüne kadar 16 milyon 791 bin 510 kişi faydalandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ikinci el araç satışlarında kilometre düşürülmesi ya da hasar kaydı nedeniyle yaşanan mağduriyetleri önlemek amacıyla bir hizmet sunuyor.
Bu hizmetten bugüne kadar 16 milyon 791 bin 510 kişi yararlandı.
Kaynak: Haber Merkezi