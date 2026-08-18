Haberler

Ferrari'nin ilk elektrikli Luce'si 39,6 milyon dolara satıldı

Ferrari'nin ilk elektrikli Luce'si 39,6 milyon dolara satıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ferrari'nin özel üretim elektrikli modeli 'Chassis 0', Monterey Otomobil Haftası'ndaki müzayede de tahmini değerinin 36 katına, yaklaşık 39,6 milyon dolara alıcı buldu. Gelir, Ferrari Vakfı'nın eğitim faaliyetlerine aktarılacak.

İtalyan lüks spor otomobil üreticisi Ferrari'nin 'Chassis 0' adını verdiği özel üretim elektrikli modeli, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen Monterey Otomobil Haftası kapsamındaki yardım müzayedesinde satıldı. RM Sotheby's müzayede evi, aracın başlangıçta tahmin edilen 1,1 milyon dolar değerinin 36 katına, yani yaklaşık 39,6 milyon dolara alıcı bulduğunu açıkladı.

İtalyanca 'ışık' anlamına gelen Luce, mayıs ayında tanıtıldığında Ferrari'nin alışılagelmiş keskin hatlarından farklı baloncuk formundaki tasarımı nedeniyle bazı hayranların tepkisini çekmiş, tanıtımın ardından şirketin Milano borsasındaki hisseleri yüzde 8'den fazla değer kaybetmişti. Ferrari USA tarafından yapılan açıklamada, elde edilen tüm gelirin eğitim faaliyetlerini desteklemek amacıyla Ferrari Vakfına aktarılacağı bildirildi.

Dört tekerleğinin her birinde ayrı bir elektrikli motor bulunan 'Chassis 0', ışık açısına göre yeşilden mor renge dönen özel bir sedefli dış kaplamaya ve Perla Le Mans metalik deri iç tasarıma sahip. Aracın, Maranello'daki fabrikada tamamlandıktan sonra 2027 yılının ilk çeyreğinde ismi açıklanmayan sahibine teslim edileceği belirtildi. Mayıs ayında tanıtılan ve 550 bin euro başlangıç fiyatıyla satışa sunulan standart Luce modellerinin teslimatlarının ise 2026 yılının son çeyreğinde başlaması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
YKS sonuçları açıklandı! Kayıtlar 24-28 Ağustos'ta

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği sonuçlar açıklandı
Trump’tan uzatma sinyali gelmedi, piyasalar alev aldı

Trump’tan uzatma sinyali gelmedi, piyasalar alev aldı
Aşiret lideri ile Bahçeli görüşmesinde Kürtçe çeviri krizi! Apar topar açıklama yapıldı

Aşiret lideri ile Bahçeli görüşmesinde Kürtçe çeviri krizi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ederson sonunda muradına eriyor

Sonunda muradına erdi
Büyük aşk hız kesmeden devam ediyor! Ünlü çiftin keyfine diyecek yok

Ünlü çiftin keyfine diyecek yok
Hacı Bektaş anmasında Sabahat Akkiraz sahneye çıktı, Tülay Hatimoğulları protokoldeki yerini terk etti

Sabahat Akkiraz sahneye çıktı, Tülay Hatimoğulları yerini terk etti
Komedyen Doğu Demirkol kutsal topraklarda: Umre ziyaretinden fotoğraflarını paylaştı

Ünlü komedyenin fotoğrafı da düştüğü not da çok konuşuldu
Kolombiya'da depremden bir hafta sonra gökyüzü kızıla büründü! Görüntüler dikkat çekti

Sanki kıyamet alameti! Deprem sonrası gökyüzü bu hale geldi

Brezilyalı fenomenin dehşet anları: 2 metrelik köpekbalığı bacağını kaptı

Ünlü fenomenin tatili kabusa döndü! Suyun altında dehşeti yaşadı
3 metre derinlikte bulunan 5 tonluk mühürlü lahitten bakın ne çıktı

3 metre derinlikte bulundu! İşte 5 tonluk mühürlü lahitten çıkanlar