Ferrari'nin ilk elektriklisi 40 milyon dolara rekor kırdı

Ferrari'nin ilk tamamen elektrikli aracı, eleştirilere rağmen 40 milyon dolara satıldı ve açık artırmada satılan en pahalı yeni otomobil oldu. Bu sonuç, geçen yıl aynı açık artırmada 26 milyon dolara satılan Daytona SP3'ün rekorunu da geride bıraktı.

Kaliforniya'daki Monterey Otomobil Haftası'nda Sotheby's'in hayır amaçlı açık artırmasında satılan Luce, Mayıs ayında 636.356 dolarlık fiyat etiketiyle tanıtılmıştı. Tanıtım, eleştirilere ve hisse senedi düşüşüne neden olmuştu. Model, Ferrari'nin içten yanmalı motor geleneğinden kopuşunu simgeliyor.

Özel yapım olarak üretilen araç, Apple'ın eski tasarım şefi Jony Ive'nin LoveFrom stüdyosuyla tasarlandı. 1.000 beygirin üzerinde güç üreten dört kapılı bu elektrikli otomobil, Ferrari CEO'su Benedetto Vigna'ya göre diğer üreticilerin elektrikli araçlarından tamamen farklı.

Kaynak: Haber Merkezi