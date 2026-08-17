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Ferrari'nin Elektrikli Luce'si Müthiş Rekorla Satıldı

Ferrari'nin Elektrikli Luce'si Müthiş Rekorla Satıldı
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Ferrari'nin ilk tam elektrikli modeli Luce'nin özel üretim versiyonu, Sotheby's müzayedesinde 40 milyon dolara alıcı bularak yeni araçlar için açık artırma rekoru kırdı.

Ferrari'nin ilk tam elektrikli modeli Luce'nin özel üretim bir versiyonu, California'da düzenlenen Sotheby's hayır müzayedesinde 40 milyon dolara satıldı. Bu satış, açık artırmada satılan yeni bir otomobil için en yüksek fiyat olarak rekor kırdı. Gelir, Ferrari Vakfı'nın eğitim programlarına bağışlanacak.

iPhone'un tasarımcısı Sir Jony Ive'ın imzasını taşıyan Luce, mayıs ayında tanıtıldığında büyük tartışmalara yol açmıştı. Bazı yorumcular, markanın geleneksel tasarım çizgisinden uzaklaştığını ve pilli, beş koltuklu bir modelle Ferrari'nin kimliğinden ödün verdiğini öne sürdü. Eleştiriler sonrası Ferrari hisseleri değer kaybetti.

Luce, Ferrari'nin elektrikli araç pazarına ilk adımı. Bu pazara bugüne kadar Tesla ve Çinli üreticiler hakimdi. Sotheby's, satılan aracın özel jantlar, kişiye özel frenler ve sınırlı sayıda üretilen beyaz kaplamasıyla dikkat çektiğini belirtti. 2025'te başka bir müzayedede Daytona SP3, 26 milyon dolara satılarak benzer bir rekor kırmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi
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