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Ferrari'nin Elektrikli Luce'si 40 Milyon Dolarla Rekor Kırdı

Ferrari'nin Elektrikli Luce'si 40 Milyon Dolarla Rekor Kırdı
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Ferrari'nin ilk tam elektrikli modeli Luce'nin özel versiyonu, Monterey'deki açık artırmada 40 milyon dolara satılarak yeni otomobiller için en yüksek fiyat rekorunu kırdı. Gelir, Ferrari'nin eğitim vakfına bağışlanacak. CEO, elektrikli modele talebin artacağını öngörüyor.

Ferrari'nin tamamen elektrikli ilk modeli Luce'nin özel versiyonu, Monterey Car Week etkinliğinde Sotheby's tarafından düzenlenen açık artırmada 40 milyon dolara satıldı. Bu satış, yeni bir otomobil için ödenen en yüksek tutar olarak tarihe geçti. Luce üretim programının ilk seri üretim şasisine sahip olan araç, özel yarı mat boya ve alıcının tercihlerine göre tasarlanmış detaylar içeriyor.

Elde edilen gelirin Ferrari'nin eğitim programlarını destekleyen vakfına bağışlanacağı bildirilirken, otomobilin yeni sahibinin kimliği açıklanmadı. Luce, yaklaşık üç ay önce tanıtılmıştı ve standart modelin başlangıç fiyatı 550 bin euro olarak belirlenmişti. Ancak açık artırmada ulaşılan fiyat, standart modelin çok üzerinde bir rakam oldu.

Luce'nin tanıtımı, markanın geleneksel tasarım anlayışından uzaklaşması ve elektrikli spor otomobillere yönelik talep belirsizliği nedeniyle tartışmalara yol açmıştı. Şirketin CEO'su Benedetto Vigna, mevcut müşterilerin elektrikli modele ilgi göstereceğini ve Luce'nin markaya yeni müşteriler kazandırabileceğini söyledi. Ferrari, ikinci çeyrekte beklentileri aşmasının ardından yıl tahminlerini yukarı yönlü revize etti ve hisseleri yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 12 değer kazandı.

Kaynak: Haber Merkezi
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