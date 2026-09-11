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Enjeksiyon Uyarısı Neden Yanar?

Enjeksiyon Uyarısı Neden Yanar?
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Arabada "Enjeksiyonu kontrol ettirin" uyarısı, motor kontrol ünitesinin yakıt enjeksiyonu veya motorun çalışmasıyla ilgili bir sorun tespit ettiğini gösterir; ancak bu her zaman doğrudan enjektör arızası anlamına gelmez.

Arabada "Enjeksiyonu kontrol ettirin" uyarısı, motor kontrol ünitesinin yakıt enjeksiyonu veya motorun çalışmasıyla ilgili bir problem tespit ettiğini gösterir. Kısaca, yeterli hava ve yakıt karışımı oluşmayan araçlarda enjeksiyon arızası ihtimali bulunur. Araç yeterli hava-yakıt karışımına ulaşamazsa bu uyarı sık sık yanabilir.

Uyarının yanması her zaman enjektörlerin arızalı olduğu anlamına gelmez. Motor kontrol ünitesi, yakıt enjeksiyonu veya motor çalışmasıyla ilgili bir sorun belirlediğinde uyarıyı sürücüye iletir. Yetersiz hava ve yakıt karışımı, enjeksiyon arızasının olası nedenleri arasında gösterilir.

Kaynak: Haber Merkezi
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