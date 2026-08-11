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En Dayanıklı Otomobil Markaları Açıklandı

En Dayanıklı Otomobil Markaları Açıklandı
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Milyonlarca aracın verisiyle yapılan araştırmada, en uzun ömürlü otomobil markaları belirlendi. Japon devi, sektör ortalamasını dörde katlayarak zirvede yer alırken, elektrikli ve hibrit araçlardaki farklılıklar dikkat çekti.

Milyonlarca aracın verisi incelenerek yapılan dev araştırmada, en uzun kilometreleri kat edebilen otomobil markaları sıralandı.

Sektör ortalamasını dörde katlayan Japon devi listenin ilk sırasına yerleşirken, elektrikli ve hibrit araçlardaki değişim dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi
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