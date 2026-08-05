MINI Countryman E'ye ÖTV Şoku: Fiyat 3,84 Milyon TL

Tamamen elektrikli MINI Countryman E, yeni Favoured Plus donanım paketiyle Türkiye'de vergi matrah sınırını aştı. Bu nedenle ÖTV oranı yüzde 25'ten yüzde 55'e yükselirken, aracın satış fiyatı 3,84 milyon TL seviyesine ulaştı. Vergisiz fiyatta da yaklaşık 400 bin TL artış oldu; model daha önce 2,4 milyon TL civarında satılıyordu.

Fiyat artışına neden olan yeni pakette 19 inç jantlar, adaptif hız sabitleyici, 360 derece görüş sistemi ve Harman Kardon ses sistemi bulunuyor. Ancak teknik özellikler değişmedi. Araç, 150 kW gücündeki elektrik motoru ve 65,2 kWh bataryasıyla 501 km menzil sunuyor, 0-100 km/s hızlanmayı 8,6 saniyede tamamlıyor. 130 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde batarya yüzde 10'dan yüzde 80'e 29 dakikada doluyor.

Kaynak: Haber Merkezi