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Einride ve Lidl'den Almanya'da sürücüsüz otonom kamyonla lojistik

Einride ve Lidl'den Almanya'da sürücüsüz otonom kamyonla lojistik
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Seviye 4 otonom elektrikli kamyon, Lidl dağıtım merkezi ile mağaza arasında düzenli sevkiyat yapıyor; araçta sürücü veya güvenlik görevlisi bulunmuyor.

İsveç merkezli otonom araç şirketi Einride ile süpermarket zinciri Lidl, Almanya'da sürücü kabini bulunmayan otonom bir kamyonu kamuya açık yollarda düzenli lojistik hizmetinde kullanmaya başladı.

Reuters'a yapılan açıklamaya göre, Seviye 4 otonom sürüş sistemine sahip elektrikli kamyon, bir Lidl dağıtım merkezi ile mağaza arasında ürün taşıyor. Araçta sürücü veya güvenlik görevlisi bulunmuyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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