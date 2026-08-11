Haberler

Chrysler emniyet kemeri kusuru için 50 bin aracı geri çağırıyor

Chrysler emniyet kemeri kusuru için 50 bin aracı geri çağırıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Chrysler, emniyet kemeri kusuru nedeniyle 48.777 Dodge Hornet ve Alfa Romeo Tonale aracını geri çağırıyor. Arka emniyet kemerlerinin geri çekilememesi risk oluşturuyor; ücretsiz değişim için bildirim 24 Eylül'de başlıyor.

Chrysler, emniyet kemeri kusuru nedeniyle yaklaşık 50.000 aracı geri çağırıyor. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), geri çağırmanın 2023-2025 Dodge Hornet ve 2023-2026 Alfa Romeo Tonale araçlarını kapsadığını bildirdi. Toplam 48.777 araç geri çağrılıyor ve tahminen %1,6'sında kusur bulunuyor.

Geri çağırmanın nedeni, arka dış emniyet kemerlerinin bükülerek düzgün şekilde geri çekilememesi. Bu durum, yolcuların doğru şekilde bağlanmamasına ve kaza anında yaralanma riskinin artmasına yol açabilir. NHTSA, sürücülerin araçlarını bayilere götürerek emniyet kemeri geri çekicilerini ücretsiz değiştirebileceğini açıkladı. Bildirim mektupları 24 Eylül'den itibaren sahiplere gönderilecek.

Kaynak: Haber Merkezi
Bakan Tekin'den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek

Bakan Tekin'den 81 ile talimat! Okullarda yeni dönem başlıyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aile faciası: Lösemi hastası oğlunu öldürüp, canına kıydı

Aile faciası! Hasta oğlunu öldürüp canına kıydı
Alarmları kurun! Dusan Vlahovic'in İstanbul'a geliş saati belli oldu

Alarmları kurun! İşte İstanbul'a geliş saati

AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Ağustos'ta tarihi bir konuşma yapacak

"Cumhuriyet tarihinin en önemli konuşmalarından birini yapacak"
Türkiye'nin hamleleri sonrası İsrail'den savaş sözleri: Çatışma riski artıyor

Türkiye'nin hamleleri sonrası savaş sözleri: Çatışma riski artıyor
Sosyal medya fenomeni canlı yayında canına kıydı

Sosyal medya fenomeni takipçilerinin gözü önünde canına kıydı!

Kolombiya, Golan Tepeleri'ndeki İsrail egemenliğini tanıdı

Skandal karar! Latin Amerika ülkesinden alçak İsrail hamlesi
Boş arazideki şüpheli kadın ölümünde iki tutuklama: 'Uyuşturucu etkisindeydik' dediler

Cesedi boş arazide bulundu: İki şüpheli tutuklandı