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BYD Tang'ın Motoru Düştü, Şirket İnceleme Başlattı

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BYD, sosyal medyada yayılan Tang modelinin motorunun araçtan kopması görüntüleri üzerine inceleme başlattı. Şirket, teknik arızanın nedenini belirlemek için servis kayıtlarını ve üretim süreçlerini detaylıca inceliyor; benzer olayların tekrarlanmaması için önlem alacağını duyurdu.

BYD, sosyal medyada yayılan bir BYD Tang modelinin motorunun araçtan koparak sarktığı görüntüler üzerine inceleme başlattığını duyurdu. Şirket, teknik arızanın nedenini belirlemek için aracın servis kayıtlarını ve üretim süreçlerini detaylıca inceliyor.

Bu nadir olay, BYD'nin kalite kontrol standartları hakkında tartışmalara yol açtı. Şirket, müşteri güvenliğini ön planda tutarak benzer olayların tekrarlanmaması için önlem alacağını ve bağımsız denetçilerle süreci şeffaf şekilde yöneteceğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi
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