Haberler

BYD, fren pedalı sorunu nedeniyle 183 bin aracı geri çağırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BYD, fren pedalı sorunu nedeniyle 183 bin aracı geri çağırdı
Güncelleme:
+7 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çinli otomotiv devi BYD'nin Tang ve Qin modellerini kapsayan geri çağırma, fren pedalı sistemindeki parçanın uzun süreli kullanımda çatlayıp kırılabilmesi riskinden kaynaklanıyor.

Çinli otomotiv üreticisi BYD, fren pedalı sistemindeki bir parçanın zamanla çatlayıp kırılabilmesi riski nedeniyle Çin'de 183 bin 211 aracı geri çağırdı.

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi'ne yapılan bildirime göre geri çağırma, BYD Auto Industry ve BYD Auto tarafından üretilen Tang ve Qin modellerinin farklı sürümlerini kapsıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Kupası'nda inanılmaz gece! İki maçta 20 gol çıktı

Tam 20 gol atıldı! Yok böyle bir gece
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atılan manşetler olay! Bütün Fransa Beşiktaş'ı konuşuyor

Atılan manşetler olay! Bütün Fransa Beşiktaş'ı konuşuyor
MİT ve İçişleri düğmeye bastı! İsrail bağlantılı şebekeye büyük darbe

MİT ve emniyetten İsrail bağlantılı 28 şirkete baskın: 175 gözaltı

Otizmli çocuğun ölümünde cinayet şüphesi! Abla ve erkek arkadaşı tutuklandı

Otizmli çocuğun ölümünde ablaya vahim suçlama
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu! Aras Bulut İynemli, Melis Sezen ve Rapçi Sefo dahil 18 gözaltı

Aras Bulut İynemli ve Rapçi Sefo dahil 18 ünlü gözaltına alındı
Daha 14 yaşında! Yaptığı savunma tutuklanmaktan kurtaramadı

Daha 14 yaşında! Yaptığı savunma tutuklanmaktan kurtaramadı
9 yıldır firardaydı! Cinayetten 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü Eskişehir'de yakalandı

Cinayetten 25 yıl hapis cezası vardı! Kent merkezinde yakalandı
Dursun Özbek, gözünü Aziz Yıldırım'ın telefonundan ayırmadı

Dün geceye damga vuran görüntü!