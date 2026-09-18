BYD'den Fren Pedalı Hatası Nedeniyle 183 Bin Araç Geri Çağırma Kararı

BYD'den Fren Pedalı Hatası Nedeniyle 183 Bin Araç Geri Çağırma KararıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi, BYD'nin 2014-2022 arasında üretilen Qin ve Tang serisi 183 bin 211 aracı fren pedalı stoper pedindeki üretim hatası nedeniyle geri çağıracağını açıkladı.
Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi, elektrikli araç üreticisi BYD'nin 183 bin 211 aracı geri çağıracağını açıkladı.
Geri çağırma, 2014-2022 yılları arasında üretilen Qin ve Tang serisi araçları kapsıyor. Sorun, fren pedalı grubundaki belirli bir partide kullanılan fren pedalı stoper pedinden kaynaklanıyor. Üretim hatası bulunan parçanın zamanla çatlayabileceği veya yerinden çıkabileceği belirtildi. Düzenleyici kuruma göre aşırı durumlarda bu sorun, fren pedalına basılmadığı halde fren lambalarının yanmasına neden olabilir.
Kaynak: Haber Merkezi