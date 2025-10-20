Bursa'da Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
İnegöl ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu sürücü hafif yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edilerek İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 08.30 sıralarında kırsal Yeniceköy Mahallesi Kemal Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Ceylin S.'nin kontrolünü yitirdiği 16 BTZ 868 plakalı otomobil takla attı. Kazada sürücü hafif yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ceylin S., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil