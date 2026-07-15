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BMW, yangın riski nedeniyle binlerce aracı geri çağırıyor

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BMW, marş motorundaki üretim hatası nedeniyle binlerce otomobili geri çağırıyor. Arıza, nadiren aşırı ısınma ve yangına yol açabiliyor. Araç sahiplerine açık alanda park etmeleri önerildi.

BMW, marş motorunda tespit edilen üretim kaynaklı bir sorun nedeniyle binlerce otomobili geri çağırma kararı aldı. Şirket, arızanın nadir durumlarda aşırı ısınmaya ve yangın riskine yol açabileceğini belirtti.

Araç sahiplerine, araçlarını binalardan uzakta, açık alanda park etmeleri tavsiye edildi. Geri çağırma kapsamındaki araçların tam sayısı henüz açıklanmadı.

Kaynak: Haber Merkezi
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