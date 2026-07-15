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BMW'den 29 bin aracı etkileyen yangın riski geri çağırması

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BMW, 3, 5 ve 7 serisi şarj edilebilir hibrit araçlarında marş motoru rölesindeki korozyon nedeniyle yangın riski oluşturan bir sorunu gidermek için 29 bin 119 aracı geri çağırdı. Araç sahiplerine araçlarını binalardan uzakta park etmeleri önerildi.

BMW, 3, 5 ve 7 serisi şarj edilebilir hibrit araçlarında marş motoru rölesindeki korozyon nedeniyle yangın riski oluşturan bir sorunu gidermek için geri çağırma başlattı. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne göre, 29 bin 119 aracı etkileyen bu sorun, rölenin aşırı ısınmasına ve kısa devreye yol açabiliyor.

Etkilenen modeller arasında 2016-2018 330e iPerformance, 2017-2019 740Le xDrive iPerformance ve 2018-2020 530e iPerformance bulunuyor. BMW, araç sahiplerine araçlarını binalardan uzakta park etmelerini öneriyor. Yetkili servisler, marş motorunu geliştirilmiş bir tasarıma sahip yeni motorla değiştirecek. Araç sahiplerine bildirimlerin Ağustos ayı sonlarında gönderilmesi planlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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