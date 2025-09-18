Bitlis'te Otomobil Kazası: 1'i Ağır 2 Yaralı

Haberler

Bitlis'te bir otomobil yoldan çıkarak 10 metre yükseklikten düştü. Kazada 1 kişi ağır yaralanırken, 2 kişi daha yaralandı. Bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

BİTLİS'te yoldan çıkıp 10 metre yükseklikten düşen otomobildeki 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Hüsrevpaşa Mahallesindeki Batarya Kavşağı yakınlarında meydana geldi. 55 GY 626 plakalı otomobil, Batarya Kavşağı'nda sürücüsü Abdullah Ula'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi 10 metreden düştü. Kazada 1 ağır, 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil
