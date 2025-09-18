Bitlis'te Otomobil Kazası: 1'i Ağır 2 Yaralı
Bitlis'te bir otomobil yoldan çıkarak 10 metre yükseklikten düştü. Kazada 1 kişi ağır yaralanırken, 2 kişi daha yaralandı. Bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kaza, saat 13.00 sıralarında, Hüsrevpaşa Mahallesindeki Batarya Kavşağı yakınlarında meydana geldi. 55 GY 626 plakalı otomobil, Batarya Kavşağı'nda sürücüsü Abdullah Ula'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi 10 metreden düştü. Kazada 1 ağır, 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil