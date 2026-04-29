Beykoz'da Elektrikli Otomobil Alev Aldı

Beykoz'da Elektrikli Otomobil Alev Aldı
BEYKOZ'da park halindeki elektrikli otomobilden yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı.

BEYKOZ'da park halindeki elektrikli otomobilden yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Göztepe Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Park halindeki elektrikli otomobilin motor kısmından yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevler, itfaiye tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
