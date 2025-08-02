Başiskele'de Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde takla atarak evin yanındaki araziye düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Yuvacık Kanlıdere Caddesi'nde meydana geldi. N.B. idaresindeki 05 AL 880 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yaklaşık 7 metreden bir evin yanındaki araziye devrildi. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü N.B., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.