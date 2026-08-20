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Aston Martin'e milyarder ortak: Robert Wood Johnson azınlık hissesi aldı

Aston Martin'e milyarder ortak: Robert Wood Johnson azınlık hissesi aldı
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Amerikalı milyarder Robert Wood Johnson, Aston Martin Formula 1 takımında stratejik azınlık hissesi satın aldı ve yönetim kuruluna başkan yardımcısı olarak katıldı. Lawrence Stroll kontrolü sürdürüyor.

Aston Martin, sahiplik yapısında önemli bir değişiklik olduğunu duyurdu. Amerikalı milyarder Robert Wood Johnson, Formula 1 takımında stratejik azınlık hissesi satın aldı. Johnson, aynı zamanda New York Jets'in sahibi ve Premier League ekibi Crystal Palace'ta hissedar olarak biliniyor.

Hisse büyüklüğü ve yatırımın mali koşulları açıklanmadı. 79 yaşındaki Johnson, derhal etkili olacak şekilde yönetim kuruluna başkan yardımcısı olarak katıldı. Ancak bu değişiklik takımın günlük liderliğini etkilemeyecek; Lawrence Stroll, yönetim kurulu başkanı ve kontrol hissedarı olarak görevine devam ediyor.

Stroll yaptığı açıklamada, "Woody'yi Aston Martin ailesine katıldığı için son derece mutluyum. Deneyimi, tutkusu ve yatırımı, rekabet yolculuğumuzun bir sonraki aşamasına girerken konumumuzu daha da güçlendiriyor. Markamıza olan derin takdiri, inovasyona ve ticari fırsatlara olan bağlılığıyla birleşince geleceğe bakarken onu ideal bir ortak yapıyor." dedi.

Johnson, Amerikan spor ve iş dünyasının önemli bir figürüdür. Johnson & Johnson servetinin varisidir ve 2000 yılından bu yana New York Jets'in sahibidir. Ayrıca 2025 yılında Premier League kulübü Crystal Palace'ın yüzde 43 hissesini alarak İngiliz futboluna da ilgi göstermiştir. Johnson, 2017-2021 yılları arasında Başkan Donald Trump tarafından atanarak ABD'nin İngiltere Büyükelçisi olarak görev yapmıştır.

Johnson, Aston Martin'in web sitesinde yaptığı açıklamada şunları söyledi: "ABD'nin İngiltere Büyükelçisi olduğum süre boyunca Aston Martin'in zengin tarihine ve Lawrence Stroll'un stratejik vizyonu ile girişimci ruhuna derin bir takdir geliştirdim. Onunla ortaklık kurmak ve takımın en üst düzeyde rekabet edebilecek bir organizasyon inşa etme hedefine katkıda bulunmak için heyecanlıyım. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nde hayran kitlesini büyütme ve daha fazla taraftarı Formula 1 heyecanıyla tanıştırma konusunda ortak bir kararlılığı paylaşıyoruz."

Kaynak: Haber Merkezi
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