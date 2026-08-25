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Alman otomotiv devinde 5 fabrika kapatma ve 50 bin işten çıkarma planına çalışanlardan büyük tepki

Alman otomotiv devinde 5 fabrika kapatma ve 50 bin işten çıkarma planına çalışanlardan büyük tepki
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Alman otomotiv devinde, yönetimin 5 fabrikanın kapatılması ve 50 bin çalışanı kapsayan işten çıkarma planı tansiyonu yükseltti. 10 binden fazla işçinin katıldığı olağanüstü kurulda yönetimle sert tartışmalar yaşandı. Çalışanlar, kararların geri çekilmesini ve fabrikaların açık tutulmasını talep etti.

Alman otomotiv devinde, 5 fabrikanın kapatılması ve 50 bin çalışanı etkileyecek işten çıkarma planı tansiyonu zirveye taşıdı. Şirket yönetiminin gündeme getirdiği bu plan, çalışanlar arasında büyük tepkiyle karşılandı.

10 binden fazla işçinin katıldığı olağanüstü kurulda, yönetim ile çalışanlar arasında sert tartışmalar yaşandı. Toplantıda, işten çıkarma kararlarının geri alınması ve fabrikaların açık tutulması yönünde talepler dile getirildi.

Kaynak: Haber Merkezi
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