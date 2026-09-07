Akü Bittiğini Nasıl Anlarız?

Akünün bittiğini anlamak için aracın davranışlarına dikkat etmek gerekir. Akü zayıfladığında veya bittiğinde en sık karşılaşılan sorunlar; marşın geç dönmesi, farların zayıf yanması ve elektronik sistemlerin düzgün çalışmamasıdır.

Eğer aracınızda bu belirtilerden birini fark ederseniz, akünüzde sorun olabileceğini düşünebilirsiniz. Akünün tamamen bitmesi durumunda ise araç hiç çalışmayabilir. Bu nedenle düzenli akü kontrolü ve bakımı önemlidir.

Kaynak: Haber Merkezi