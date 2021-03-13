Otomobil traktöre çarptı: 4 yaralı
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Otomobil traktöre çarptı: 4 yaralı

13.03.2021 15:38 | Son Güncelleme: 13.03.2021 15:43
Otomobil traktöre çarptı: 4 yaralı

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde otomobilin traktöre çarptığı kazada, 4 kişi yaralandı.

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde otomobilin traktöre çarptığı kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde D-755 karayolu Ortaköy köyü mevkiinde meydana geldi. Abdurrahman Aydın (29) yönetimindeki 34 FE 9300 plakalı otomobil, önünde giden 78 AAH 533 plakalı traktöre çarpıp, yol kenarındaki su kanalına devrildi. Kazada sürücü Abdurrahman Aydın, ile yanındaki Şükriye Aydın (62), Ömer Aydın (61) ve Nazmiye Aslan (60) yaralandı.?İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralı 4 kişi Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


Otomobil traktöre çarptı: 4 yaralı
Otomobil traktöre çarptı: 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin ALDEMİR

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