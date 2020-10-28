Otomobil traktöre çarptı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Otomobil traktöre çarptı: 1 yaralı

28.10.2020 14:32 | Son Güncelleme: 28.10.2020 14:37
Otomobil traktöre çarptı: 1 yaralı

Gaziantep'te otomobilin traktöre çarptığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Gaziantep'te otomobilin traktöre çarptığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Nizip ilçesi Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı'nda meydana geldi. Enes Kubilay idaresindeki 79 AL 480 plakalı Fiat marka otomobil, aynı istikamette seyreden Mehmet Karakurt idaresindeki 32 UB 172 plakalı taş yüklü traktöre arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - GAZİANTEP

Otomobil traktöre çarptı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Geert Wilders Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Hadise Aslı Enver Hande Erçel Hakan Taşıyan
Spor Falcao Okan Buruk Serdar Aziz Eddie Newton Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk Hatay Yangın İskenderun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Otomobil traktöre çarptı: 1 yaralı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.10.2020 14:43:55. #1.14#
title