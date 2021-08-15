Otomobil, TIR'ın altına girdi: 1 ölü, 1 yaralı
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Otomobil, TIR'ın altına girdi: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil, TIR'ın altına girdi: 1 ölü, 1 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Atilla Memiş - Haberler | Güncel

KONYA'nın Akşehir ilçesinde önünde giden TIR'a çarpıp dorsenin altına giren otomobilin sürücüsü Hasan İnmez (47) yaralandı, yanındaki Ümmet Ak (44) yaşamını yitirdi.

KONYA'nın Akşehir ilçesinde önünde giden TIR'a çarpıp dorsenin altına giren otomobilin sürücüsü Hasan İnmez (47) yaralandı, yanındaki Ümmet Ak (44) yaşamını yitirdi. 

Kaza, saat 17.00 sıralarında Konya- Afyonkarahisar karayolu Akşehir yakınında meydana geldi. Hasan İnmez yönetimindeki O7 KB 095 plakalı otomobil, önünde giden Mehmet Güler'in (63) kullandığı 42 AGV 078  plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle TIR'ın dorsesinin altında kalan ve hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü Hasan İnmez yaralandı, yanında bulunan Ümmet Ak yaralandı. Yaralı İnmez ile Ak'ın cansız bedeni itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartıldı. İnmez, ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ak'ın cesedi de otopsi için aynı hastanenin morguna kondu. TIR şoförü Güler ise kazadan yara almadan kurtuldu.Soruşturma sürüyor.


Otomobil, TIR'ın altına girdi: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil, TIR'ın altına girdi: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil, TIR'ın altına girdi: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil, TIR'ın altına girdi: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil, TIR'ın altına girdi: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil, TIR'ın altına girdi: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atilla Memiş

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