Otomobil tarlaya uçtu: Anne öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralandı DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde tarlaya uçan otomobildeki Emine Korkmaz (30) öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralandı.

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde tarlaya uçan otomobildeki Emine Korkmaz (30) öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Çameli- Fethiye Karayolu Başkacı kavşağında meydana geldi. Denizli yönünden Çameli ilçesinin Elmalı Mahallesi yönüne giden İlhan Korkmaz (32) yönetimindeki 20 HB 454 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu tarlaya uçtu. Kazada, sürücü İlhan Korkmaz, eşi Emine, çocukları İlknur (19) ve Emrecan Korkmaz (12) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Çameli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak yaralılardan Emine Korkmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

İlk müdahalelerinin andından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen İlhan Korkmaz ve iki çocuğunun sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaynak: DHA