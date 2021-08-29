Otomobil takla attı; sürücü öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otomobil takla attı; sürücü öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralı

Otomobil takla attı; sürücü öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralı
Demirören Haber Ajansı / Uğur Aydın - Haberler | Güncel

GÜMÜŞHANE'nin Şiran ilçesinde, takla atan otomobilin camından savrulan sürücü Ali Aktaş (40) hayatını kaybetti, eşi ve 3 çocuğu yaralandı.

GÜMÜŞHANE'nin Şiran ilçesinde, takla atan otomobilin camından savrulan sürücü Ali Aktaş (40) hayatını kaybetti, eşi ve 3 çocuğu yaralandı. 

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sarıca köyü bölgesinde, Şiran-Çamoluk kara yolunda meydana geldi. Ali Aktaş idaresindeki 41 AFY 578 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada, otomobilin camından fırlayan sürücü ile eşi Saniye (38), çocukları Ömer Aziz (10),  Onur Elyasa (7) ve Fatmanur Aktaş (2) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibince ilk müdaheleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Şiran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan aileden sürücü Ali Aktaş, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Otomobil takla attı; sürücü öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralı
Otomobil takla attı; sürücü öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralı
Otomobil takla attı; sürücü öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur Aydın

Gencecik yaşında hayatı karardı! 5 yıldır güneş yüzü görmüyor
Gencecik yaşında hayatı karardı! 5 yıldır güneş yüzü görmüyor
Son dakika! TEM otoyolunda zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi, 2 kişi yaralandı
Son dakika! TEM otoyolunda zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi, 2 kişi yaralandı
İzleyenlerin yüreği ağzına geldi! Freni boşalan dev otobüs yokuş aşağı inerek 5 katlı apartmana çarptı
İzleyenlerin yüreği ağzına geldi! Freni boşalan dev otobüs yokuş aşağı inerek 5 katlı apartmana çarptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Fahrettin Altun Sultan Alparslan Adil Karaismailoğlu
Magazin Sibel Can Neşet Ertaş Serenay Sarıkaya Didem Arslan Yılmaz
Spor Ali Koç Mesut Özil Ozan Tufan Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Otomobil takla attı; sürücü öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 17:35:01. #1.16#

title