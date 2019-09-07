Otomobil takla attı: 2 yaralı

07.09.2019 15:42

Samsun'da otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.



Kaza, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Gebi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ufuk Ala Sulu idaresindeki 55 ASM 72 plakalı otomobil cadde üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkıp takla attı. Ters dönen otomobil içerisinde bulunan sürücünün yanı sıra yanında bulunan Recep Demirci yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu yaralı şahıs Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA