Otomobil takla attı: 1 yaralı
Adıyaman'ın Tut ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
21.08.2020 12:50 | Son Güncelleme: 21.08.2020 13:27
Adıyaman'ın Tut ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Tut ilçesine bağlı Köseli Köyünde E.G., idaresindeki plakası öğrenilemeyen Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak taklalar atıp tarlaya yuvarlandı. Meydana gelen kazada yaralanan E.G., isimli sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Tut Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA