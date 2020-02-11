Otomobil takla attı: 1 yaralı
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Otomobil takla attı: 1 yaralı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

11.02.2020 15:07 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:07
Otomobil takla attı: 1 yaralı

'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Basri Durmuş idaresindeki 44 EU 798 plakalı otomobil, Mahallesi Köprüsü üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Basri Durmuş yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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