Otomobil Su Tahliye Kanalına Devrildi: 2 Yaralı

MUĞLA'nın Milas İlçesi'nde, su tahliye kanalına devrilen otomobilin sürücüsü Abdullah Özdamar (58) ile araçta sıkışan eşi Gülfer Özdamar (53) yaralandı.



Milas'tan Ören yönüne giden Abdullah Özdamar yönetimindeki 48 LC 531 plakalı otomobil, dün saat 18.00 sıralarında, Karacaağaç Mahallesi yol ayrımında bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, içi boş su tahliye kanalına devrildi. Otomobil sürücüsü Abdullah Özdamar ile yanındaki eşi Gülfer Özdamar yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücüleri, polise ve 112'ye haber verdi. Otomobilde sıkışan Gülfer Özdamar, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çabası sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı çiftten Gülfer Özdamar İzan Özel Sağlık Hastanesi, sürücü Abdullah Özdamar ise 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Gülfer Özdamar'ın yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü, durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.



Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



- Milasmuğla